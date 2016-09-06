Спорткомплекс в Лысьве, на открытие которого ждали Медведева, вызвал вопросы прокуратуры

Прокуратура уличила главу Лысьвенского городского округа Пермского края Виталия Шувалова в нарушении, касающемся нового физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью в 217 млн рублей.

ФОК с плавательным бассейном, напомним, был открыт 30 марта 2016 года торжественно, а со 2 апреля — для массовых посещений. На официальном мероприятии присутствовали ветераны спорта, учителя физкультуры со всего города, руководители местных предприятий, около двух сотен детей-спортсменов, а также министр спорта региона Павел Лях и вице-премьер краевого правительства Ирина Ивенских.

Поскольку финансировали стройку муниципальный, региональный и федеральный бюджеты, ждали на открытие и председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Как тогда писало «МВ», в программу визита премьера входило посещение церемоний открытия нового производства на Лысьвенском металлургическом заводе и нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Разрешение о вводе в эксплуатацию которого Виталий Шувалов подписал, как выяснила прокуратура, не имея заключения Госстройнадзора о соответствии сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации.

Медведев в Лысьву, напомним, так и не добрался из-за нелетной погоды. Он лишь провел отраслевое совещание на «Мотовилихинских заводах», а в открытии уникального прокатного комплекса на ЛМЗ участвовал дистанционно — через телемост.

Спешка бумерангом вернулась Виталию Шувалову административным делом по статье КоАП РФ за «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию». Максимальным наказанием для чиновника может стать штраф в размере 50 тысяч рублей.