Зюганов готовит заявление в связи с давлением на кандидата в Пермском крае

Партия КПРФ опубликовала официальное заявление в связи с давлением на своего кандидата в Пермском крае.

«Одного из кандидатов в депутаты краевого Законодательного Собрания от КПРФ уже вынудили заявить о снятии своей кандидатуры», — говорится в официальном сообщении партии. По этому факту готовится обращение председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в правоохранительные органы, избирательную комиссию Пермского края и губернатору края.

«Мы очень обеспокоены ситуацией, сложившейся Пермском крае в преддверии Единого дня голосования. По поступающей информации, наших товарищей стараются любой ценой не допустить на выборы. На них буквально идет охота с целью давления и исключения из предвыборной гонки!, — цитирует пресс-служба партии члена президиума ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина. — Нечистоплотные, а иногда и криминальные методы работы подорвут доверие к предстоящим 18 сентября выборам, а также легитимность результатов голосования в Пермском крае».

Напомним, о попытке двух кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пермского края по одномандатному округу № 15 заявить самоотвод сегодня заявил лидер пермского отделения ЛДПР Олег Постников. Инженер-технолог компании «Уралтерем» Виталий Захарченко (кандидат от ЛДПР) и сотрудник торгового дома «Фуд Трейд» Тимофей Малинин (КПРФ) принесли в теризбирком заявления, однако, по информации Постникова, узнав о том, что отказ от участия в выборах предполагает штраф в размере 3,5 млн руб., забрали их. В случае, если они оба снимутся с предвыборной гонки, в округе останется лишь один кандидат – вице-спикер краевого парламента Игорь Папков («Единая Россия»), что означает срыв и перенос выборов.

Виталий Захарченко после этого инцидента до сих пор скрывается от партийного руководства. Олег Постников считает, что на этот поступок он пошел под давлением одного из не допущенных к выборам кандидатов — главы Усолья Анатолия Грачева.