Артур Пахомов: Мы не поддадимся на провокации и продолжим честную борьбу

Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» в Пермском крае Артур Пахомов прокомментировал ситуацию с административным и криминальным давлением, с которым столкнулись кандидаты, которых партия выдвинула в Законодательное собрание региона.

Артур Пахомов:

– На кандидатов от партии Справедливая Россия оказывается небывалое давление. Оппоненты, которые фактически развязали войну, пытаются навязать нам нечестные методы борьбы сразу по двум фронтам. На кандидатов оказывается административное давление. Их запугивают неизвестные, им поступают различные угрозы, а на партийных активистов нападают.

Заметьте, это происходит не в лихие 90-е, когда мы наблюдали полнейший разгул беззакония, а в XXI веке. И происходит это в Пермском крае, который всегда считался регионом, в котором избирателям представлялась возможность самостоятельно определить достойных кандидатов.

Мы не поддадимся на провокации и в отличии от оппонентов продолжим честную борьбу в рамках закона. В ближайшее время мы расскажем Центральной избирательной о комиссии о произволе, устроенном на выборах в Прикамье.

Напомним, о применении админресурса к своим выдвиженцам заявили сразу три партии, участвующие в выборах в Пермском крае – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».