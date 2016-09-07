Дмитрий Скриванов: «Единая Россия» — достойная управленческая команда

Сторонники и члены партии «Единая Россия» собрались 6 сентября в Кунгуре на политическом форуме «Мы — команда». Перед жителями выступили секретарь регионального отделения партии Николай Демкин, депутат краевого Законодательного собрания Дмитрий Скриванов, глава Кунгура Лариса Елтышева, глава Кунгурского района Вадим Лысанов и другие.

С приветственным словом в начале форума выступила глава Кунгура Лариса Елтышева.

«Наши партии обычно активизируются в период выборов. Но «Единая Россия» работает всегда. О результатах любой партии надо судить не по лозунгам, которые они провозглашают, а по тем делам, которые за ними стоят. В 2013 году при поддержке«Единой России» в Кунгуре был сдан межрайонный перинатальный центр, в 2014 году открылся новый детский сад, сдан физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит» и многое другое», — рассказала Елтышева.

Секретарь регионального отделения партии «Единой России» Николай Дёмкин отметил, что «Единая Россия» — единственная партия, у которой есть программа на федеральном и региональном уровне, а также в некоторых муниципалитетах. «Это важно, ведь настанет момент, когда по принятым программам нам предстоит отчитаться перед нашими избирателями. Помня об этом, я уверен, что все мы будем мотивированы получить хороший результат», — заявил Демкин.

Кроме того, он отметил, что среди кандидатов от «Единой России» нет ни одного человека с сомнительным прошлым. «Любая партия — это люди, а все люди разные. Но среди единороссов абсолютное большинство – это здоровые, ответственные, творческие люди», — заключил Николай Демкин.

Дмитрий Скриванов в начале своего выступления поблагодарил жителей Кунгура за поддержку, которая была ему оказана на предварительном голосовании «Единой России». По итогам праймериз он стал победителем и по краевому списку в Госдуму, и по одномандатному округу №60. Скриванов отметил, что в период избирательной кампании 2011 года жители указывали на отсутствие социальных лифтов, и по его мнению, предварительное голосование как раз стало таким социальным лифтом.

«Единая Россия» — это достойная управленческая команда, которая способна находить эффективные решения. Даже если мы у нас есть какие-то разногласия, мы находим компромисс», — заявил Дмитрий Скриванов.

После приветственных слов участники форума перешли к открытому диалогу с жителями. В частности, одним из самых обсуждаемых стал вопрос о развитии промышленности в Пермском крае.

Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского края:

«Мы в свое время совершили ошибку, когда исключили понятие регионального протекционизма по отношению к нашим предприятиям. У нас есть льготы по налогу на имущество и на прибыль, но нет программ, которые стимулировали бы привлечение кредитов для предприятий. Работая в Фонде развития моногородов, я понял, что без льгот, связанных с развитием инфраструктуры, льгот на приобретение технологий, без привлечения специалистов, промышленность у нас существовать не сможет. Значит, политика протекционизма должна работать на федеральном уровне».