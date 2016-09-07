Илья Шулькин: честным выборам в Прикамье угрожают коммунальная мафия и оргпреступность

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Шулькин рассказал о беспрецедентном давлении на кандидатов в Пермском крае.

Напомним, накануне, 6 сентября, сразу три оппозиционных партии объявили об угрозах в адрес своих кандидатов. Так, в Березниках выдвиженцев КПРФ и ЛДПР вынуждают снять свои кандидатуры с выборов, а «Справедливая Россия» вынуждена была отозвать четверых своих кандидатов из-за опасений за безопасность их и их близких.

Илья Шулькин:

— Сегодня осуществляется беспрецедентное давление на кандидатов от оппозиционных партий. Многие предложения, которые сейчас представлены в предвыборных программах этих партий, не выгодны действующим финансовым группам, которые давно уже поделили и власть, и деньги в Пермском крае. Есть коммунальная мафия, есть организованная преступность — все это мобилизовано для того, чтобы сохранить свое место у кормушки. Я понимаю тех ребят, которые сейчас, находясь под серьезным давлением, вынуждены отказаться от участия в выборах.

Хотел бы обратить внимание всех граждан, и особенно правоохранительных органов: такого не было почти 20 лет. И то, что возвращается криминалитет, возвращаются мутные и неспокойные времена, это неправильно. Мы живем в свободной стране, которую стараемся строить на основании закона. То, что сейчас кандидатам угрожают, заставляют их сниматься с выборов, — это абсолютный нонсенс.

Очень печально, что это происходит именно в Пермском крае, где демократические традиции и выборы всегда были очень сильны. Мне крайне неприятно осознавать, что на сегодняшний день произошло сращивание мафиозных и властных структур. Мы это фиксируем везде. Куча грязи, куча компромата по любому поводу идет на кандидатов от оппозиционных партий.

Я призываю всех, во-первых, этому не верить, а во-вторых, внимательно смотреть за тем, что происходит в вашем избирательном округе. И, конечно, обращать особое внимание на то, какую информацию стараются до вас сейчас донести. Большая часть этой лжи напоминает детективные романы. Ладно бы только информация и разговоры, но доходит едва ли не до насилия. В частности, я могу говорить про Мотовилиху, где на агитаторов от кандидатов оппозиционных партий нападают, к ним применяют насильственные методы воздействия, стараются испортить продукцию. Это переходит все разумные рамки. И что особенно неприятно — что организованная преступность и все злоупотребления, как правило, связаны с партией власти.