Ирина Волынец: Легитимности выборов в Пермском крае угрожает партия власти

Разобраться с административным беспределом в Пермском крае призвала председателя российского ЦИК Эллу Панфилову кандидат в депутаты Госдумы, председатель центрального совета национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Крайняя степень отчаяния от осознания творящегося беззакония заставила меня написать это письмо», — так начинает свое обращение политик, баллотирующаяся по Чусовскому избирательному округу №59 от «Справедливой России». По словам Ирины Волынец, ее агитаторам, многодетным и молодым родителям, студентам, пенсионерам, предпринимателям угрожают.

В ход идут обещания уволить с работы, устроить проблемы детям в школе, другие неприятности по службе, по учебе, по жизни. Но ничего этого якобы не случится, если люди в округе будут поддерживать нужную кандидатуру. «Вместо обеспечения свободных выборов чиновники осуществляют давление, угрозы, а также приказывают, за кого голосовать», — пишет Ирина Волынец.

«Лично мне при свидетелях Глава администрации Лысьвенского района Шувалов,- сообщает она главе Центризбиркома, — прямо заявил, что у него есть указание поддерживать кандидата от партии «Единая Россия» Алексея Бурнашова. Аналогичные указания получают и другие руководители, в том числе и руководители школ, предприятий, больниц».

При этом жалобы, поступающие в пермский крайизбирком на нарушения выборного законодательства, практически игнорируются. Не принимаются меры по ситуации с размещением в Перми социальной рекламы за бюджетные деньги, фактически являющейся агитацией за партию власти: любое благоустройство преподносится как сделанное «Единой Россией».

«Поступает информация о готовящихся массовых фальсификациях в пользу партии «Единая Россия», вплоть до переписывания протоколов, — пишет кандидат в депутаты. — Руководство Пермского края готово на любые нарушения ради получения необходимого результата партией власти». А тень от всего этого неизбежно ложится на президента России, считает Ирина Волынец.

«Налицо угроза легитимности выборов в Пермском крае, которые здесь одновременно будут проходить для избрания депутатов в Пермскую городскую думу, Законодательное собрание Пермского края и Государственную Думу ФС РФ. Прошу Вас взять ситуацию под личный контроль, приехать в Пермский край и остановить вопиющий административный беспредел», — резюмирует политик.