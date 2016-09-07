На реконструкцию энергосетей вдоль трассы Пермь-Екатеринбург выделено 8 млн рублей

ОАО «МРСК Урала» объявило открытый запрос предложений на право заключения договора подряда по реконструкции высоковольтных линий вдоль федеральной трассы Пермь-Екатеринбург.

В документации к тендеру указано, что госзаказ этот необходим, в свою очередь, для реконструкции самой пермской части дороги. Его стартовая максимальная стоимость — чуть более 8 млн рублей, а исполнителя предполагается определить 7 октября — в Екатеринбурге.

Начать работы подрядчик должен сразу по заключению государственного контракта, а предельный срок их проведения, согласно техническому заданию, 75 календарных дней.