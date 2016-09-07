Пермская приборостроительная компания попала под санкции США

Во вторник, 6 сентября 2016 года, на сайте Federal Register появился обновленный список компаний, в отношении которых в связи с событиями на Украине введены санкции США. Опубликовало его бюро промышленности и безопасности американского Минторга.

Среди 86 позиций санкционного перечня, в основном, все те же, что были и до начала этого месяца. Но появилось и 11 новых компаний, попавших под ограничения из-за того, что якобы работают в «российском оружейном секторе или сопутствующих секторах материально-технического обеспечения».

В частности, теперь под санкции вместе с судозаводом «Звездочка», АО «Микрон», АО НПФ «Микран», НПК «Гранат», ОАО «ВО Радиоэкспорт», различными «дочками» «Газпрома» (кроме него самого) и другими предприятиями попала и Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК).

Связаться с руководством и пресс-службой компании оперативно не удалось.

Как следует из прелюдии к списку, компании, попавшие под санкции, угрожают безопасности США или ее международной политике, или нарушают принципы интернационального права, разжигая гражданскую войну на Украине.