Песни мирных людей о войне звучали на гала-концерте в ДК имени Гагарина

Организованный Пермской митрополией при поддержке компании «ЛУКОЙЛ» гала-концерт краевого патриотического фестиваля «Сильна страна своим народом» прошел 6 сентября в пермском ДК имени Гагарина.

Открывал мероприятие его вдохновитель отец Николай Червон, диакон храма Андрея Первозванного, исполнивший песню из советского телесериала «Батальоны просят огня»: «Так бывает, в дни войны есть минуты тишины…» Затем выступили победители прошлых фестивалей: пермские ВИА «Ночь», «Званные» и «Бро Бэнд», рок-группа «Джамахирия» и певцы Константин Сандалов и Андрей Миханошин.

«Сыновья уходят в бой», «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Два бойца», «В бой идут одни старики», — песни из этих кино- и телефильмов, давно ставшие частью русской культуры и любимые народом, были известны почти всем в зале, некоторые зрители даже подпевали. Недаром сказано кем-то, что русские песни о войне — это песни мирных людей, оторванных ею от обычной жизни.

«Я вырос на этих песнях о войне, — рассказал «МВ» отец Николай. — Сам пел, играл на гармошке. Слушал их на пластинках у нас дома. С детства это вросло в меня. И моя мечта — петь эти песни со сцены — воплотилась в жизнь. «ЛУКОЙЛ» помогает нам не в первый раз. Недавно нефтяники восстановили источник Трифона Вятского в Нижних Муллах. Мы считаем этого святого пермским. Там он жил. Там была его пещера. Это великое дело. Туда скоро будут ездить со всей России. И сцена будет, где мы сможем проводит фестивали».

По словам советника представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Владимира Жукова, впервые он узнал о таком фестивале накануне Дня Победы, когда здесь же, в ДК имени Гагарина проходил первый гала-концерт: «Я сразу, что называется, проникся. Зал, как и в этот раз, был полон. Царила атмосфера сплоченности и любви к нашей Родине. Инициатором выступила Пермская митрополия. Меня это удивило и глубоко тронуло. Я решил тоже провести концерт краевого музыкального патриотического фестиваля».

«Думаю, зрители будут довольны. Мы отмечаем в этом году 25 лет компании «ЛУКОЙЛ». Все это время нефтяники тесно сотрудничают с Русской православной церковью во всех 26 муниципальных районах, где работают предприятия группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Мы строим церкви и реконструируем их, ремонтируем старые здания. Свежий пример — это Троицкий храм в Нижних Мулах. Какой он был и какой стал — не сравнить».

«В этом году, — напомнил Владимир Жуков, — «ЛУКОЙЛ» уже в 15-й раз провел конкурс социально-культурных проектов. И если в предыдущем году на это дело выделялось 15 миллионов, то в этом, юбилейном году, — 25 миллионов. И гранты в сумме от 50 до 300 тысяч рублей на социально значимые проекты и инициативы получили 156 участников почти изо всех районов Пермского края».

Добавим, что в 2015 году в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Пермского края и нефтяниками на развитие региона было направлено 2,68 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,34 миллиарда рублей инвестировано в социальную сферу. Чтобы решить поставленную задачу по сокращению очередей в детские сады, нефтяники профинансировали строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 12 детских садов на территории Пермского края.

Отремонтированы школы, построены ФАПы. В прошлом году был реализован уникальный проект в сфере здравоохранения: в Уинском появилась новая районная больница, оснащенная самым современным оборудованием. За последние десять лет нефтяники построили 115 школ и детских садов, 41 спортивный объект, 74 объекта здравоохранения и 70 учреждений культуры.