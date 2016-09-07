Письма Жириновского об угрозе кандидату в Пермском крае направлены в Генпрокуратуру, МВД и ФСБ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский направил телеграммы с заявлением о факте административного давления на кандидата в Законодательное собрание Пермского края Виталия Захарченко в адрес Генпрокурора РФ Юрия Чайки, директора ФСБ РФ Александра Бортникова, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и губернатора Виктора Басаргина.

Копии телеграмм имеются в распоряжении «МВ». В них говорится о том, что на данный момент Виталий Захарченко не выходит на связь с представителями ЛДПР в Пермском крае и прекратил общение с близкими, что является результатом административного давления.

«Прошу вас вмешаться в данную ситуацию и в пределах своих полномочий принять соответствующие меры», — пишет Владимир Жириновский.

Напомним, ранее лидер пермской ячейки ЛДПР Олег Постников заявил о пропаже Виталия Захарченко после попытки подать в теризбирком заявление о самоотводе. Олег Постников считает, что на этот поступок Захарченко пошел под давлением одного из не допущенных к выборам кандидатов — главы Усолья Анатолия Грачева.

Кроме того, об административном и даже криминальном давлении на своих кандидатов в Заксобрание Пермского края заявили представители «Справедливой России» и КПРФ.

В ходе сегодняшнего заседания ЦИК России председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила обеспокоенность возможным применением административного ресурса на выборах в Госдуму более чем в 13 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее она заявляла, что ЦИК будет направлять все материалы и жалобы на возможное злоупотребление административным ресурсом в ходе избирательной кампании в Генпрокуратуру.

— Сегодня Владимир Жириновский выступал на заседании ЦИК, и обратил внимание Центризбиркома, что административное давление на оппозиционные партии – история, характерная не только для Пермского края, — рассказал «МВ» Олег Постников. — Эта ситуация, к сожалению, носит повсеместный характер в нашей стране. При этом прокуратура пока не обращает внимание на массу обращений по фактам административного давления на кандидатов как ЛДПР, так и других партий. Владимир Вольфович попросил председателя ЦИК, чтобы на эти факты обратили особое внимание.