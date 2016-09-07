Под Кунгуром четверо ранены в столкновении ВАЗа и «Мерседеса»

Четыре человека пострадали в результате ДТП, случившегося утром 6 сентября 2016 года на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург возле Кунгура.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, информация о столкновении транспортных средств поступила на пульт в 08:45 вторника, к ликвидации последствий привлекались 4 человек личного состава и 1 единица техники.

При этом, как сообщает сайт kungur-online.ru, известно, что столкнулись Mercedes с тремя «А» в государственном номере и ВАЗ-2115. Иномаркой управлял молодой человек 1986 года рождения — он не пострадал.

Зато 50-летний водитель «пятнадцатой» и три его пассажира госпитализированы в Кунгурскую центральную районную больницу с травмами разной степени тяжести.