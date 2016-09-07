Следствие направило в суд ходатайства об аресте топ-менеджеров «Реновы»

В городской суд Сыктывкара поступили ходатайства о помещении под арест управляющего директора группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика и генерального директора «Т Плюс» Бориса Вайнзихера.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на представителя суда, в ходатайстве не был прописан срок содержания под стражей.

Напомним, Вайнзихер и Ольховик – фигуранты в уголовном деле о взятках руководству республики Коми на 800 млн руб. По версии следствия, в обмен на взятки компания «Т Плюс» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) получила максимальные тарифы на тепло- и электроэнергию и создание «комфортных условий» для ведения коммерческой деятельности. По одной из версий, озвученных в СМИ, фигуранты дела могли действовать под видом благотворительности.

Одновременно с задержаниями Служба по тарифам Республики Коми объявила о намерении пересмотреть тарифы, утвержденные для энергокомпаний в структуре «Т Плюс», якобы в связи с устранением «технической ошибки».