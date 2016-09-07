СМИ: силовики заинтересовались пермским филиалом «Т плюс»

Следователи запросили данные о спонсорской деятельности пермского филиала «Т плюс» в рамках расследования уголовного дела о взятках руководству Республики Коми.

Как сообщает «Ъ-Прикамье», представителей следствия интересует движение средств за последние несколько лет по ряду спонсорских проектов компании. Среди прочего, следователей якобы интересует помощь школьной баскетбольной лиге «КЭС Баскет». По предположению источника издания, следствие изучает вероятность передачи взяток руководству Коми и Пермского края под видом спонсорской помощи при проведении спортивных мероприятий.

«В филиале оказывают полное содействие их работе. Сам филиал и энергообъекты работают в штатном режиме», — цитирует «Ъ» пресс-службу компании.

Напомним, глава «Т плюс» Борис Вайнзихер задержан вместе с совладельцем группы «Ренова» Евгением Ольховиком, а член совета директоров Михаил Слободин — в бегах и в розыске.