Три партии заявили о криминальном и административном давлении на кандидатов в Прикамье

ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» заявили об угрозах в адрес своих кандидатов в Прикамье.

Первым об инциденте с запугиванием кандидата в округе № 15 заявил лидер региональной ячейки ЛДПР Олег Постников. Судя по всему, еще одним объектом криминального и административного ресурса в этом округе стал и кандидат от КПРФ.

Напомним, Виталий Захарченко (кандидат от ЛДПР) и Тимофей Малинин (КПРФ) принесли в теризбирком заявления о самоотводе, однако, по информации Постникова, узнав о том, что отказ от участия в выборах предполагает штраф в размере 3,5 млн руб., забрали их. Виталий Захарченко после этого инцидента до сих пор скрывается от партийного руководства.

— Это уже не политика, а откровенный криминал. И занимаются этим представители местной исполнительной власти, которые должны избирательный процесс обеспечивать. Есть свидетели, которые говорят о том, что организовывает все это бывший начальник угрозыска Березников, а ныне — глава города Усолья Анатолий Грачев, — заявил Олег Постников.

Позднее с заявлением по поводу этого инцидента выступил ЦК КПРФ. «Одного из кандидатов в депутаты краевого Законодательного Собрания от КПРФ уже вынудили заявить о снятии своей кандидатуры», — говорится в официальном сообщении партии. По этому факту готовится обращение председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в правоохранительные органы, избирательную комиссию Пермского края и губернатору края.

— По поступающей информации, наших товарищей стараются любой ценой не допустить на выборы. На них буквально идет охота с целью давления и исключения из предвыборной гонки!, — цитирует пресс-служба партии члена президиума ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина. — Нечистоплотные, а иногда и криминальные методы работы подорвут доверие к предстоящим 18 сентября выборам, а также легитимность результатов голосования в Пермском крае.

И уже в конце минувшего вторника председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на своей странице в Facebook сообщил о снятии четырех кандидатов из-за «колоссального давления». Свои кандидатуры с выборов в Законодательное собрание отозвали справедливороссы Дмитрий Печенкин, Юрий Малышев, Виктор Югов и Иван Чазов.

— Здесь тоже пошли в ход все традиционные «инструменты» админресурса: намеки на возможные проблемы с бизнесом, чрезмерное «внимание» контролирующих и надзорных органов, воздействие на коллег, партнеров, партийных активистов и соратников по предвыборной борьбе. Самым отвратительным стало то, что к давлению подключились представители криминалитета. У наших кандидатов возникли обоснованные опасения за жизнь и здоровье своих близких: криминал, как известно, в средствах и методах не стесняется, — заявил Сергей Миронов.

А сегодня утром стало известно о том, что в адрес председателя российского ЦИК Эллы Памфиловой поступило обращение от председателя центрального совета национального родительского комитета Ирины Волынец, которая баллотируется по Чусовскому избирательному округу №59 от «Справедливой России» в Государственную Думу.

По словам Ирины Волынец, ее агитаторам, многодетным и молодым родителям, студентам, пенсионерам, предпринимателям угрожают.

— Вместо обеспечения свободных выборов чиновники осуществляют давление, угрозы, а также приказывают, за кого голосовать, — пишет Ирина Волынец. — Лично мне при свидетелях Глава администрации Лысьвенского района Шувалов прямо заявил, что у него есть указание поддерживать кандидата от партии «Единая Россия» Алексея Бурнашова. Аналогичные указания получают и другие руководители, в том числе и руководители школ, предприятий, больниц.

Также Ирина Волынец сообщила о том, что, по ее информации, готовятся массовые фальсификации в пользу кандидатов от «Единой России».

— Налицо угроза легитимности выборов в Пермском крае, которые здесь одновременно будут проходить для избрания депутатов в Пермскую городскую думу, Законодательное собрание Пермского края и Государственную Думу ФС РФ. Прошу Вас взять ситуацию под личный контроль, приехать в Пермский край и остановить вопиющий административный беспредел, — резюмирует политик.