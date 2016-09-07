«Во всем виноват Балуев»: фигуранты дела МФЦ перекладывают вину на шефа

Из четырех фигурантов уголовного дела об особо крупном групповом мошенничестве при разворачивании сети МФЦ в Пермском крае трое заключили «сделки с правосудием», а двое из них уже сменили заключение в СИЗО на домашний арест. При этом бывшие подчиненные экс-министра информразвития и связи Прикамья Евгения Балуева утверждают, что выполняли его приказы.

Сегодня, 7 сентября, Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты экс-главы краевого МФЦ Дмитрия Дымбрылова по поводу продления его ареста до 1 ноября. Бывшему заместителю Дымбрылова Наталье Гладковой и предпринимателю Ивану Овчинникову мера пресечения ранее была изменена на более мягкую: они содержатся под домашним арестом. О том же просила адвокат Дымбрылова Светлана Тарасевич и для своего клиента.

На сегодня все трое подписали досудебные соглашения о сотрудничестве между обвинением и защитой. Более того, родственница жены министра Наталья Гладкова на допросах, как следует из материалов дела, утверждала, что именно Евгений Балуев отдавал распоряжения по ремонту в шести филиалах МФЦ, где были выявлены нарушения с ущербом для бюджета в 31,3 млн рублей. Поэтому, по мнению адвоката, Дымбрылов совершил всего лишь халатность.

Причем на очной ставке с Балуевым он свои признательные показания подтвердил еще 20 июля, настаивала защита. Но ни эти доводы, ни личная просьба арестованного, озвученная им по видеоконференцсвязи, ни наличие у него некоторых семейных проблем, прокуратуру и суд не убедили, и апелляция была отклонена. Пока Дмитрий Дымбрылов будет находиться в следственном изоляторе №1 ГУФСИН Пермского края до окончания октября 2016 года.