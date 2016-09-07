Экс-доцента вуза будут судить в Перми за обман студентов-юристов

Закончено расследованием и вместе с обвинительным заключением передано в суд уголовное дело бывшего доцента Пермского филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. Мужчине вменяется мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе регионального СУ СКР, в сентябре 2015 года задолго до государственных экзаменов студентов выпускного курса заочного отделения юридического факультета гражданин ввел в заблуждение их старосту — с корыстной целью. Сообщив, что входящие в состав экзаменационной комиссии преподаватели крайне придирчивы и предъявляют высокие требования, доцент предложил собрать деньги для дачи им взятки — по пять тысяч рублей со студента за каждое государственное испытание.

Заочники-юристы скидывались на совершение коррупционного преступления до лета 2016-го, и в июне текущего года староста группы все же передала работнику вуза требуемые им 295 тысяч рублей. Но делиться с кем-либо этими деньгами человек науки не стал, а просто потратил большую их часть по своему усмотрению. Более того, сам доцент, как член госкомиссии, не сделал группе на экзаменах никакой поблажки, да и не сумел бы, поскольку принимались они комиссионно. После этого студенты пожаловались в прокуратуру.

Уголовные дела заведены были в отношении как мошенника, так и самих молодых людей, но, в связи с их деятельным раскаянием, ответственности выпускники-юристы избежали. Зато уже бывший к тому времени доцент подвергся допросам и обыскам, в ходе которых 55 тысяч рублей похищенных денег у него было изъято. А теперь гражданин может отправиться в колонию на срок до шести лет со штрафом, — это максимальная санкция по части 3 статьи 159 УК РФ. Минимальная — просто штраф в размере 100 тысяч рублей.