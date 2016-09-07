Завернутый в ковер труп замерзшей женщины найден на улице Соликамска

Во вторник, 6 сентября, в городе Соликамск Пермского края заехавший к гаражам на улице Фрунзе таксист обнаружил там ковер, в который был завернут труп женщины.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, видимых признаков насильственной смерти на теле покойной патологоанатом не нашел, зато предварительно установлено, что летальный исход наступил от переохлаждения.

Личность замерзшей от холода гражданки установлена: по отпечаткам пальцев система «Папилон» выдала информацию о ранее судимой за кражу 44-летней жительнице города, зарегистрированной в частном доме. Причем в нем правоохранители также не зафиксировали никаких следов борьбы.

Умерла гражданка уже довольно давно — тело начало разлагаться. Сейчас следствие ищет людей, общавшихся с нею перед ее смертью и вероятно знающих, как из квартиры она попала на улицу, да еще и завернутая в ковер.