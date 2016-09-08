Беспредел продолжается: «Прикамские власти делают выборы такими же ужасными, как дороги»

В региональные отделения партий, участвующих в нынешней выборной кампании, продолжают поступать известия об административном беспределе, творимом в территориях, из-за чего кандидаты вынуждены покидать гонку за мандат, а люди, их поддерживающие, — отходить от активной деятельности.

Буквально вчера «МВ» рассказывало об обращении к председателю Всероссийского ЦИК Элле Памфиловой кандидата в депутаты Госдумы от «Справедливой России» Ирины Волынец, которая в своем письме привела вопиющие факты давления со стороны представителей чиновничества и партии власти. «Лично мне при свидетелях Глава администрации Лысьвенского района Шувалов прямо заявил, что у него есть указание поддерживать кандидата от партии «Единая Россия», — сообщила госпожа Волынец.

«Поступает информация о готовящихся массовых фальсификациях в пользу партии «Единая Россия», вплоть до переписывания протоколов, — предупредила главу ЦИК кандидат в депутаты. — Руководство Пермского края готово на любые нарушения ради получения необходимого результата партией власти. Налицо угроза легитимности выборов».

Именно об этом говорила 7 сентября, Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии: «Некоторые руководители некоторых субъектов РФ так и продолжают пребывать в состоянии 2011 года, не слыша ни президента, ни жителей своего региона, пытаясь восполнить ускользающих авторитет и уважение сограждан административным давлением… А внедрение новых подходов к организации честных выборов — встречает скрытое, но упорное сопротивление со стороны приверженцев нужных результатов».

До начала выборов глава ЦИК пообещала доломать практику вмешательства властей на местах в ход избирательной компании. Но те пока бесчинствуют. Так, по словам первого секретаря крайкома КПРФ Владимира Корсуна, на кандидатов давили еще на стадии выдвижения: «Их просто строем вызывали в местные администрации – на беседы, после которых хоть список заново формируй». При этом лидер коммунистов региона не исключил массовых отказов людей от участия в выборах — столь сильно давление.

Свои кандидатуры уже пытались снять, например, баллотировавшиеся в ЗС по округу №15 (Березники и Усольский район) коммунист Тимофей Малинин и либерал-демократ Виталий Захарченко. Как уже писало «МВ», лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил телеграммы с заявлением о факте административного давления на кандидата в Законодательное собрание Пермского края Виталия Захарченко в адрес Генпрокурора РФ Юрия Чайки, директора ФСБ РФ Александра Бортникова, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и губернатора Виктора Басаргина.

Намерен обратиться в ЦИК и кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» в Пермском крае Артур Пахомов, который вчера заявил: «Оппоненты, которые фактически развязали войну, пытаются навязать нам нечестные методы борьбы сразу по двум фронтам. На кандидатов оказывается административное давление. Их запугивают неизвестные, им поступают различные угрозы, а на партийных активистов нападают. Заметьте, это происходит не в лихие 90-е, когда мы наблюдали полнейший разгул беззакония, а в XXI веке».

«Прикамские власти делают выборы такими же ужасными, как дороги», — заявил «МВ» кандидат в депутаты Пермской городской думы от ЛДПР Илья Лисняк.