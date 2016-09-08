Бэби-бокс вновь открылся в Перми — теперь в МСЧ-9

Руководитель проекта «Колыбель надежды» Елена Котова на своей страничке в соцсети Facebook сообщила об открытии в Перми нового бэби-бокса — теперь в МСЧ №9 имени Тверье на улице Братьев Игнатовых, 2.

Прежний пермский бэби-бокс, где женщины с притупленным инстинктом материнства могли оставить родившихся, но не желанных малышей, находился в клинике «МедЛайф», но был зарыт в силу различных обстоятельств. Теперь «окно жизни», как место спасения детей, от которых в противном случае избавились бы криминальным способом, заработал в краевом центре вновь.

Как пишет Елена Котова, в России сейчас действует 20 бэби-боксов — специально оборудованных пунктов для анонимного оставления новорожденных, и за пять лет удалось спасти жизнь 51 младенца. Причем восемь непутевых матерей позже вернули своих подкидышей — уже после процедуры генетической экспертизы по подтверждению родства. е!