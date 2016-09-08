Десантники готовы защитить выборы в Прикамье от властного беспредела

К председателю политической партии «Справедливая Россия» обратился через фейсбук бывший спецназовец советских ВДВ, а ныне шеф-редактор журнала «Живая психология» и кандидат психологических наук, президент Ассоциации спортивных и практических психологов, 47-летний москвич Юрий Оболонский.

Поводом для открытого письма Сергею Миронову стал административный беспредел, творимый в эти предвыборные дни властями Прикамья.

Казалось бы, что жителю столицы до происходящего в Пермском крае? Но это не так: в своем посте, адресованном политику, как собрату по оружию, тоже обладателю голубого берета, Оболонский откровенно предлагает не давать чиновникам спуску и защитить кандидатов в депутаты от властного давления: «Потому что десант своих не бросает, и это нужно помнить…»

Больше всего психолога возмутило то, как происходят в Пермском крае выборы по Чусовскому одномандатному округу №59.

«Запугивание, бандитские наезды на агитаторов, угрозы идут многим кандидатам разных партий, разных профессий — учителям, врачам, ученым, насильное принуждение их снимать свои кандидатуры и т.д… — пишет мужчина. — С битами на джипах без номеров подъезжают уркаганы и разгоняют предвыборное собрание, нападая на агитаторов».

«МВ» уже сообщало о ситуации в этой территории. Буквально вчера председателю российского ЦИК Элле Памфиловой было отправлено письмо Ирины Волынец, баллотирующейся в Государственную Думу по 59-му округу от партии «Справедливая Россия», где она попросила главу Центризбиркома «разобраться с административным беспределом в Пермском крае».

В курсе происходящего оказался и редактор московского журнала, немедленно выразивший свою гражданскую позицию публично.

По его словам, нельзя оставлять Ирину Волынец «один на один с преступной организованной группой». «Если органы, которые должны обеспечивать безопасность региона, не могут защитить женщин, детей, избирателей Пермского края, то я готов лично собрать социально-ответственных братьев по оружию и защитить».