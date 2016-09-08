Дмитрий Скриванов: «Людям с ограниченными возможностями необходимы условия для самореализации»

Общество инвалидов Индустриального района отметило 7 сентября 28 лет со дня своего основания.

На праздничный концерт в ДК «Губерния» собралось порядка 600 человек. Поздравить людей с ограниченными возможностями пришли депутат краевого Законодательного собрания Дмитрий Скриванов, глава Индустриального района Александр Иванов, депутаты Пермской городской думы Василий Кузнецов и Дмитрий Малютин.

Общество инвалидов Индустриального района регулярно проводит мероприятия, направленные на реабилитацию людей с ограниченными возможностями. Это культурно-массовая работа и спортивный досуг. В районе работают секции, кружки по интересами и многое другое. Главная задача общества инвалидов – сделать так, чтобы люди с ограниченными возможностями могли реализовать свои таланты в творчестве, спорте или общественной жизни.

Первой собравшихся поприветствовала и поздравила руководитель общества инвалидов Индустриального района Александра Довженко.

«Нам сегодня исполняется 28 лет. За это время многое было сделано. В этот день я желаю вам улыбок, добра и теплоты ваших близких. Я очень благодарна нашим гостям, которые отложили все дела и пришли разделить с нами праздник», – отметила она.

Глава администрации Индустриального района Александр Иванов заметил, что всем нужно брать пример с людей, «способных держать удар судьбы и каждый день встречать с мужеством».

Поздравив общество инвалидов с годовщиной, Дмитрий Скриванов заявил, что Пермская городская дума, краевое Законодательное собрание и Госдума должны объединить усилия, чтобы для инвалидов была создана доступная среда.

«Люди с ограниченными возможностями должны быть полностью интегрированы в общество. Им необходимо создать все условия для самореализации. Если это получится, у нас будет огромная часть населения, которой не все равно, в какой стране, городе и районе она живет», — отметил Дмитрий Скриванов.