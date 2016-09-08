Два пермяка входят в рейтинг самых влиятельных в России людей

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало в сентябре несколько рейтингов влияния, в которых упоминаются и пермяки.

Так, в августовском ТОП-100 ведущих политиков России с июля остался на 11 месте Александр Бортников, директор ФСБ, выпускник одной из школ краевого центра. Он входит в группу персон, имеющих очень сильное влияние.

А на 42 месте, поднявшись туда с 50-го, в группе лиц с сильным влиянием на дела в государстве находится экс-мэр Перми и экс-губернатор Прикамья Юрий Трутнев, ныне полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер правительства РФ.

Но действующим прикамским политикам с местами в рейтингах АПЭК не повезло. В частности, глава региона в федеральном ТОП-100 не упомянут вообще, а в рейтинге губернаторов опустился с июльского 59 места на августовское 60-е.