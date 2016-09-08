Кресла для руководителей с большим весом купит администрация района в Перми

7 сентября администрация Орджоникидзевского района Перми объявила электронный аукцион по закупке офисной мебели, точнее, двух «кресел руководителя».

Максимальная сумма, которую готова заплатить городская казна за эти предметы офисной обстановки, невелика — 19,2 тысячи рублей, по 9600, хотя в магазинах есть и дороже, и дешевле. Но требование по грузоподъемности, предъявляемое техническим заданием, интригует: не менее 120 кг. Зато верхний предел не обозначен.

Источник в районной администрации затруднился ответить на вопрос «МВ», каким руководителям в муниципалитете предназначены приобретаемые сидения, да еще и обшитые черной натуральной кожей. Ведь и глава района Лидия Королева, и три ее зама — люди средних размеров, и весь их вес — в уважении и большом стаже работы.

«Возможно, планируется какое-то кадровое назначение, о чем мы здесь, на улице Щербакова, 24, еще не знаем, и новичкам как раз подобные кресла требуются. В совете директоров предприятий, кстати, есть тяжеловесы. Но руководителей таких в администрации, кажется, нет», — недоуменно сообщил собеседник.