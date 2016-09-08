Офицерам, уволенным при реформе армии, предложат службу на Востоке

С середины сентября в Западном, Центральном и Южном военных округах России развернется агитация по привлечению на военную службу в Восточном округе офицеров запаса, ранее покинувших Вооруженные силы в ходе армейской реформы.

Об этом со ссылкой на врио начальника пресс-службы Восточного военного округа полковника Александра Гордеева сообщает РИА Новости. Инициатива исходит от командующего Восточным военным округом генерал-полковника Сергея Суровкина. Уже сформированы выездные группы для организации работы в военкоматах 26 субъектов Федерации.

Агитация пройдет с 15 по 30 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Липецкой, Курской, Тамбовской, Брянской, Костромской, Вологодской, Свердловской, Челябинской и Саратовской областях и в Республике Татарстан.

Затем с 1 по 15 октября наступит черед Псковской, Орловской, Рязанской, Белгородской, Смоленской, Нижегородской, Ярославской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Тюменской и Ульяновской областей и в Пермского края.

Напомним, за время военной реформы, начатой в 2008 году, офицерский состав Вооруженных сил сократился наполовину — с 300 тысяч человек до 150000. Но только за три месяца 2016 года, по словам полковника Гордеева, в войска Восточного военного округа встали в строй 564 офицера запаса из 50 регионов страны.

Вернувшиеся на службу заняли штатные должности в общевойсковых соединениях, в соединениях военно-воздушных сил и ПВО, на Тихоокеанском флоте. Всего пополнились офицерскими кадрами более 130 воинских частей Восточного округа.