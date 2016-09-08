«Прозой года» стал роман про инкассатора-грабителя, списанного с Шурмана

Десять лет знаменитый пермяк Алексей Иванов отказывался участвовать в каких-либо литературных конкурсах. Но в этом году он все же выдвинул свой новый роман «Ненастье» на национальную премию «Книга года». И победил: произведение признано «Прозой года».

Как рассказала «МВ» Юлия Зайцева, продюсер писателя, автора «Псоглавцев», «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Общага-на-крови» и других произведений, об очередном триумфе Алексея Иванова стало известно 7 сентября — уже на церемонии награждения.

Прототипом героя «Ненастья» стал пермский инкассатор-грабитель Александр Шурман, похитивший четверть миллиарда рублей. В романе, действие которого происходит в 2008 году, бывший афганец в одиночку грабит спецмашину, перевозящую выручку торгового центра.

В одной номинации с книгой именитого уральца конкурентами были «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Тойота-Креста» Михаила Тарковского и 10-томник Вячеслава Пьецуха. Но глава администрации президента времен Бориса Ельцина Сергей Филатов объявил лучшим «Ненастье».

Добавим, что происходило в Доме русского зарубежья в день открытия Международной Московской книжной выставки-ярмарки. Премию за «Поэзию года» получил Олег Чухонцев, в номинации «Книга и кино» победили мемуары Алексея Баталова «Сундук артиста», «Детская книга» — переводы Григория Кружкова «Чашка по-английски».

За выдающуюся полиграфию наградили ростовскую частную типографию «Омега-Принт», за «Лучший учебник» — Максима Амелина, редактора «Учебника поэзии», а «Лучшей электронной книгой» стал многотомник Льва Толстого. Наконец, Гран-при удостоился великий «Блокадный дневник» Ольги Берггольц, умершей 41 год назад.