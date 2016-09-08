СИНЕМА ПАРК подтвердил покупку кинотеатров Флегинских

Национальная кинотеатральная сеть СИНЕМА ПАРК сообщила о приобретении сети кинотеатров Very Velly, под управлением которой находятся пермский суперзал IMAX «Кристалл» и еще 21 кинозал в Перми и Ижевске.

Это позволяет группе СИНЕМА ПАРК укрепить свои позиции как лидера отрасли, увеличив свою долю на рынке на 0,5% (до 8,3%) и, естественно, кассовые сборы, по которым сеть уже занимает в РФ первое место. Как отмечается в релизе кинотеатральной сети, сейчас в ее состав входят 37 современных кинотеатров, общее число кинозалов в которых — 338, в 21 городе России.

В том числе СИНЕМА ПАРК управляет 19 суперзалами IMAX и 9 суперзалами 4DX. По словам директора департамента маркетинга сети Надежды Баимбетовой, интеграция кинотеатров Very Velly в СИНЕМА ПАРК состоится уже до конца этого года. «Поскольку это сети, очень близкие по формату, концепции и качеству обслуживания», — пояснила топ-менеджер.

Сумма сделки пока не озвучена. Добавим, что в Едином государственном реестре юридических лиц информация о смене собственника сети кинотеатров Very Velly пока отсутствует. До данного момента владела ею семья бизнесмена Александра Флегинского, не так давно уже объявлявшего о своем выходе из кинотеатрального бизнеса.

Кроме того, за Флегинскими числятся еще несколько предприятий, о продаже которых может идти речь. Так, публично обсуждалась тема ожидаемой дорогостоящей реконструкции аэропорта в городе Березники, находящегося в собственности Александра Флегинского. По данным системы «Контур-Фокус», пока он владеет 13 действующими организациями.

Их суммарная чистая прибыль по 2014 году указана в размере 394 млн рублей при балансе 938 миллионов. Вместе с тем, в отношении предприятий Флегинского возбуждено 11 исполнительных производств на общую сумму 15 млн рублей.