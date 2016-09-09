512 мужчин и женщин были задержаны пермской полицией за один рейд

Сотрудники управления МВД по Перми 8 сентября 2016 года за один рейд по рынку «Заостровка» задержали и развезли по отделам полиции 512 мужчин и женщин.

Овощной рынок в Дзержинском районе давно облюбовали мигранты, и именно их оказалось больше всего среди попавших в автобусы, подогнанные правоохранителями, — 338 иностранных граждан. Всех задержанных в ходе комплексного оперативно-профилактического мероприятия проверили по соответствующим базам на предмет нарушения миграционного законодательства.

Но административных правонарушений было выявлено немного — только 14. Кроме того, проверке подверглись 90 автомобилей, сообщили «МВ» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Затем всех не имеющих проблем с российским законом отпустили.