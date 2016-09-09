Для важных встреч президент «ЛУКОЙЛа» выбрал Пермский политехнический

Встреча президента компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова с промышленниками и работниками группы предприятий «ЛУКОЙЛ» в регионе состоялась 7 сентября в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. В этот день здесь принимали форум «За развитие Прикамья!»

В актовом зале политехнического на одной площадке сошлись и директора ведущих производств и финансовых групп региона, и депутаты всех уровней, и представители краевого правительства. Цель стояла важнейшая — определить стратегию развития промышленности и социально-экономической политики субъекта Федерации.

«Успешное экономическое развитие возможно лишь при условии соблюдении интересов общества, государства и бизнеса, — сказал Вагит Алекперов. — «ЛУКОЙЛ» участвует в развитии регионов, где работает, и это позволяет улучшать атмосферу на предприятиях и в семьях работников. Для этого за 10 лет в Пермский край инвестировано около 18 млрд рублей».

Только в 2016 году в рамках Соглашения между Пермским краем и компанией «ЛУКОЙЛ» на развитие образования, здравоохранения и спорта нефтяники выделили 1 млрд 340 млн рублей: строятся школы, детские сады, больницы и церкви. Большое значение имеет и проводящийся ежегодно конкурс социально-культурных проектов, где поддержка осуществляется на грантовой основе.

Напомнил Вагит Алекперов и о социальной ответственности: «У лукойловцев есть свой социальный кодекс, есть коллективный договор, благодаря которому работники уверены в своем будущем. Он признан лучшим в стране среди нефтегазовых предприятий. «ЛУКОЙЛ» в полном объеме выполняет свои обязательства перед сотрудниками независимо от трудной экономической ситуации».