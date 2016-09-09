В Перми в суд подан иск о снятии с выборов Натальи Мельник за подкуп избирателей

В суд Свердловского района краевого центра поступило заявление депутата Законодательного собрания Прикамья Ксении Айтаковой по поводу депутата Пермской думы Натальи Мельник.

Обе женщины в настоящее время являются официальными кандидатами на места в городском парламенте — по одному и тому же округу №18. И госпожа Айтакова считает, что госпожа Мельник нарушает выборное законодательство.

В иске, как сообщает источник «МВ», приведены многочисленные факты подкупа избирателей: через проведение детских праздников, фуршетов, благотворительных поездок пенсионеров по святым местам и даже выездных врачебно-диагностических обследований для пожилых избирателей.

Кроме того, депутат ЗС подозревает депутата гордумы в использовании казенных денег для оплаты агитационных материалов, поскольку та возглавляет в ПГД комитет по бюджету. Поэтому, по мнению Айтаковой, суд должен отменить регистрацию Мельник в качестве претендента на депутатский мандат.