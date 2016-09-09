Нефтяники реконструировали исторический актовый зал «старейшего на Урале»

Замечательный подарок сделали нефтяники Пермскому государственному национальному исследовательскому университету к его 100-летию — реконструировали старый актовый зал, где до строительства здания ДК ПГУ проводились все значимые мероприятия, в том числе студенческие «Весны».

На реализацию проекта, вошедшего отдельной строкой в Соглашение о взаимодействии Пермского края с ПАО «ЛУКОЙЛ», было выделено 20 млн рублей. И теперь в главном корпусе «старейшего на Урале» появился уже не актовый, а современный конференц-зал.

Он великолепно оборудован, а комфортный микроклимат обеспечивается новой системой кондиционирования и вентиляции. Это уже оценили присутствовавшие на открытии студенты, преподаватели и сами представители группы предприятий «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

«Реконструкция этого зала — это только один из примеров нашего тесного сотрудничества с компанией «ЛУКОЙЛ», которое длится уже больше десяти лет», — подчеркнул ректор Пермского государственного научно-исследовательского университета Игорь Макарихин.

«Все мы помним, в каком плачевном состоянии было это помещение совсем недавно, — напомнил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков. – Надеюсь, что теперь конференц-зал не только послужит украшением университета, но и будет пользоваться популярностью у учащихся и педагогов».

Кстати, здесь же, в реконструированном зале ПГНИУ подписал и соглашение о взаимодействии с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». Аналогичный контракт действует и с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», где проходят практику лучшие студенты, причем не только геологического факультета. а вуз ведет научные исследования и целевую подготовку кадров для нефтяной отрасли.

«Наше тесное взаимодействие позволяет готовить именно таких специалистов, которые востребованы на современном производстве, — рассказал ректор ПГНИУ. — Совместно со специалистами компании студенты и преподаватели нашего университета проводят важную и интересную научно-исследовательскую работу. Надеюсь, что наша дружба будет только крепнуть с годами».

В свою очередь, Олег Третьяков подчернул: «Поддержка образования является приоритетной для нашей компании. За последние 10 лет мы вложили в развитие образовательной системы в Пермском крае около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Сейчас у нас развиваются самые современные высокотехнологичные производства, они требуют высококлассных специалистов».

По словам представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и главы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», достигнута договоренность об открытии в классическом университете программы магистратуры «Экология и природопользование нефтегазового комплекса». То есть, в орбиту «ЛУКОЙЛа», в зону его притяжения попадут еще больше студентов, которые, возможно, свяжут с ним судьбу.