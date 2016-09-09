Прокуратура признала, что жертвами хакеров стали клиенты Сбербанка

Преступление в отношении неограниченного круга лиц станет предметом уголовного процесса, начинающегося в Советском районном суде Томска. Все пострадавшие — пользователи услуги «Мобильный банк» ПАО «Сбербанк России».

«МВ» ранее уже писало, что в период с декабря 2014 года по февраль 2015-го банда хакеров совершала хищения с карточных счетов клиентов одного из крупнейших финансово-кредитных учреждений страны. По некоторым данным, речь идет о 20-30 тысячах пострадавших, но пока потерпевшими официально признаны лишь трое — жители Пермского и Камчатского краев и Удмуртии.

Еще по более чем ста эпизодам продолжается расследование, хотя обвинительное заключение по организатору преступной группы Роману К. и его подельникам Константину Г. и Станиславу Г. уже находится в суде. Предполагается, что с помощью троянского вируса «5 рейх» они обчищали счета граждан, установивших на свои android-гаджеты приложение «Мобильный банк».

С самого начала в Сбербанке не подтверждали какую-либо связь между этим финансово-кредитным учреждением и жертвами хакеров. Но в настоящее время прокуратура уже не скрывает, что дело расследуется именно по хищениям у клиентов ПАО «Сбербанк России». Причем украденные обвиняемыми деньги переводились на подконтрольные им счета в том же СБ.

Напомним, дело о похожем преступлении, когда один пермский злоумышленник через «Мобильный банк» облегчил счета 55 потерпевших на сумму более 1 млн рублей, рассматривалось в июне 2015 года Мотовилихинским районным судом Перми, о чем также сообщало «МВ».