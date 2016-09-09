«Реальные пацаны»: Вован стал челябинцем, а у Арменки арестовали трактор

По-разному складываются настоящие судьбы звезд ситкома «Реальные пацаны». Например, Вован стал актером театра на Южном Урале, а Арменку обложили исполнительными производствами судебные приставы.

Пьеса, которую сейчас репетирует Владимир Селиванов с труппой Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова, — «Бал воров» французского драматурга Жана Ануя. Сам автор называл ее «комедия-балет», а по сюжету один из банды мелких жуликов крадет бриллианты и влюбляет в себя местную красотку.

Как рассказала телеканалу 31tv.ru заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова, репетиции музыкальной комедии идут полным ходом, и премьера состоится 30 сентября, причем пермяк и уроженец Лысьвы Селиванов влился в коллектив очень органично и стал его полноценным членом.

Зато жизнь Арменки сотрясают арест за арестом. Совсем недавно «МВ» писало, что приставы Осинского района за долг в 420 тысяч рублей наложили обеспечительные меры на пустое кирпичное здание, принадлежащее Армену Бежаняну, — другого имущества найти не смогли. Но 9 сентября пресс-служба регионального УФССП известила о новых санкциях в отношении актера.

Дело в том, что он еще и является собственником и руководителем ООО «Гослесхоз» и ООО «Осинский лес», которые по 13 исполнительным листам должны почти 2 млн рублей. И в рамках принудительного погашения уже этой задолженности приставы на днях произвели арест трактора-трелевочника, принадлежащего одному из предприятий Бежаняна.

Стоимость этого имущества — 500 тысяч рублей, что составляет лишь четверть нужной суммы, так что успокаиваться Армену рано — работа по исполнительным производствам продолжается, сообщают в УФССП. Ведь у Армена Вруйровича есть еще в собственности ООО «Темп», ООО «ВторЧерМет», ООО «Кооператив-1», ООО «Транслес» и ООО «Партнер» по добыче глины.