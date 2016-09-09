В Пермском крае может прорвать плотину

В одной из плотин Пермского края обнаружены существенные дефекты, из-за чего она представляет реальную угрозу жизни и здоровью жителей целого населенного пункта.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе региональной прокуратуры, в Березовском районе Прикамья проведена проверка исполнения законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по управлению и распоряжению муниципальным имуществом. Касалась она состояния гидротехнического сооружения в деревне Марково Кляповского сельского поселения.

Было установлено, что плотина местного Тимятского пруда площадью 53 тысячи квадратных метров имеет частичный размыв в месте водосброса и осыпание полотна дамбы. По заключению районного специалиста ГО и ЧС, чтобы не случилось аварии будущей весной — в половодье 2017 года, объект необходимо начать ремонтировать, но пока этого не делается.

По итогам прокурорской проверки, главе Кляповского поселения вынесено предостережение, а в суд направлено исковое заявление о возложении на местные власти обязанности по приведению гидротехнического сооружения в нормативное состояние.

Между тем, жители Марково в своем письме в березовскую газету «Верный путь» уже выразили опасение, что будущий паводок не только затопит дома, но и разрушит дорогу Березники-Тулумбасы.

Напомним, как писало «МВ», наводнение этого года, например, в Кудымкаре было вызвано, в том числе, и неисправностью ГТС.