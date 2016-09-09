Экс-замначальника Пермского УФСБ возглавит Калининградское управление

Руководителем УФСБ по Калининградской области будет назначен Леонид Михайлюк.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство RUGRAD.EU. Ранее Михайлюк служил в управлении Федеральной службы безопасности по Пермскому краю на должности заместителя начальника. Но в 2011 году он возглавил Вологодское управление ФСБ.

Напомним, место руководителя управления в самом западном регионе России стало вакантным после назначения генерал-майора Евгения Зиничева временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.