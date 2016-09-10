Самими неаккуратными в России назвали пермских водителей

Страховщики изучили свою статистику обращаемости водителей разных регионов за компенсацией убытков от ДТП и определили, что абсолютными лидерами являются прикамцы.

Как сообщается в исследовании группы «АльфаСтрахование», в целом по стране чаще всего именно пермские клиенты компании попадают в аварии и требуют выплат — практически каждый четвертый (24,2%).

Данные итожились за период 2015-2016 годов, и на втором месте в смысле аварийности оказался Екатеринбург и Свердловская область — 22,2%, на третьем — Казань (21,9%). А вот Москва — лишь на четвертом: 21,5%.

И замыкает ТОП-5 столица Сибири: у Новосибирска — 20,7%. Напротив, самыми аккуратными в РФ страховщики назвали водителей Белгородщины, где в ДТП попадает лишь 1,1% их клиентов.

Справедливости ради, есть в релизе еще и Краснодар, где процент ДТП среди застрахованных составил в учетный период вообще 0,2%. Но авторы исследования данный результат просто обошли вниманием.