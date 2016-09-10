В Березниках после ДТП перевернулась «скорая» — ранен врач

В ночь на субботу, 10 сентября, в городе Березники Пермского края случилось ДТП с участием микроавтобуса «скорой помощи».

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение об аварии поступило на пульт в 00:48, но очевидцы выложили в соцсетях фотографии за час до этого времени. Как они утверждают, на перекрестке улиц Свердлова и Пятилетки в машину бригады медиков, ехавшей по вызову, врезался ВАЗ-2109.

При этом «девятка» попала в колесо автомобиля «скорой», и тот, проскочив вперед еще несколько десятков метров, опрокинулся на бок на проезжей части. В результате, получил травмы и был госпитализирован врач.

Сейчас обстоятельства данного ДТП изучают сотрудники ГИБДД. Есть информация, что медицинский микроавтобус проезжал перекресток на красный цвет, и шофер включил только световые сигналы, а сирена не работала. Более того, он притормозил, пропуская другие машины, и тогда попал под удар ВАЗа.