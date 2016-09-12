251 млн рублей и 300 дней дается на строительство корпуса для пермских кадет

Почти 840 тысяч рублей в день, а за 300 дней — более 251 млн 700 тысяч рублей. Именно столько предполагается потратить на строительство нового 4-этажного учебного здания «Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина».

Соответствующий электронный аукцион объявлен краевым министерством по закупкам, торги назначены на 29 сентября. Источник финансирования — бюджет Прикамья. Срок выполнения подряда — без малого 10 месяцев. За это время на улице Дубровская, 1 деревни Гамы Усть-Качкинского сельского поселения Пермского района должен вырасти корпус общей площадью 7 тысяч квадратных метров и высотой 14,6 м.

Располагаться там будут классы-кабинеты, аудитории лекционная и для групповых занятий, тир, коворкинг-центр, лаборантские, мини-типография, библиотека с книгохранилищем, класс музыки и пения, а учиться здесь предстоит 456 ученикам. Пока же, как уже писало МВ, в Пермском кадетском корпусе — 410 воспитанников.