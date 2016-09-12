«Амкар» продолжил серию домашних побед

ФК «Амкар» одолел «Томь» в домашнем матче шестого тура РФПЛ со счетом 1:0.

Встреча проходила в Перми. Единственный гол ударом с центра поля в самом начале второго тайма забил Александр Салугин – почти сразу после выхода на поле. Это уже третья победа на своем поле для «Амкара» в этом сезоне.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:

— В первом тайме мы сыграли плохо. Причем неважно действовали не один или два-три игрока, а вся команда. Были инертны. Повлияла ли пауза в чемпионате? Не знаю. На тренировках выглядели намного лучше, динамичней. Мне кажется, повлияла ответственность за результат, желание, во что бы то ни стало выиграть в этом матче. Важно, чтобы в такой ситуации было больше спокойствия, больше уверенности в себе. Второй тайм прошел более динамично. Может быть, повлиял гол, который забил Салугин. Еще бы хотелось лучше играть концовку, эта проблема, с которой мы уже сталкивались. И говорили об этом после матча с «Уралом», когда также в конце встречи отошли назад и пытались сохранить результат. Конечно, нужно уметь сохранять преимущество, но делать это более качественно.

Четыре из пяти последних встреч «Амкара» с «Томью» закончились с результатом 0:0.