Два пермских кафе с посикунчиками закрыли насильно

Судебные приставы наконец арестовали два кафе «Уральские посикунчики» — на улицах Героев Хасана, 28, и Николая Островского, 74. Причина — в плохом влиянии данных точек общепита на условия проживания граждан.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, 9 сентября судебные приставы опечатали оба помещения сроком на 90 суток. Инициатором административного приостановления деятельности кафе выступило прикамское управление Роспотребнадзора, установившее в ходе проверки, что они находятся на первых этажах жилых пятиэтажек и при этом работают после 23:00. А это, по мнению специалистов надзорного ведомства, может ухудшить здоровье граждан, имеющих квартиры по соседству.

Поэтому в отношении управляющего обоими заведениями ООО «Меркурий» были составлены административные протоколы по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий и сооружений. А суд признал юридическое лицо виновным по статье 6.4 КоАП РФ. Хотя случилось это еще в начале августа, и с тех пор кафе продолжали работать, игнорируя судебный запрет. Теперь их закрыли насильно. В случае попытки возобновления деятельности руководителю фирмы грозит уголовная ответственность.