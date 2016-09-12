Обманутые дольщики надеются на помощь Дмитрия Скриванова

По факту хищения средств дольщиков Первого пермского микрорайона возбуждено уголовное дело. Об этом сказано в ответе прокуратуры Пермского края на обращение депутата Законодательного собрания региона Дмитрия Скриванова.

В конце лета 2016 года он побывал на месте замороженного строительства и встречался с потерпевшими, а таковыми себя считают 350 семей. Проблема давно на слуху, люди жаловались и в краевой минстрой, и губернатору, и омбудсмену, но сдвинуть решение вопроса с места не получалось. Более того, 12 недостроенных домов признаны аварийными и подлежат сносу.

На одном из видеороликов, адресованных в том числе и президенту страны, дети выпускают в небо 12 шаров — как надежду на то, что мечты ребят и их родителей о собственном жилье наконец сбудутся. Кроме того, люди продолжают писать петиции, выходить в пикеты, создали инициативную группу.

«Нас 350 семей, мы ждем, когда сдадутся дома. Мы купили квартиру в декабре 2014 года, а сейчас нам говорят, что она пойдет под снос. Стройка стоит! Бессовестные люди!» — заявила в видеообращении к Владимиру Путину представительница обманутых дольщиков.

Осенью 2012 года ООО «КамСтройИнвест» через торги федерального фонда содействия развитию жилищного строительства выиграла право аренды 28,3 га в Лобаново возле Перми. На первом этапе здесь предполагалось возвести 12 домов на 515 квартир — со сдаче первой очереди в эксплуатацию в третьем квартале 2015 года.

Ничего этого не случилось — проект оказался мошенническим. «Проблему нужно решить в кратчайшие сроки, — говорит Дмитрий Скриванов. — Иначе у нас появится 350 семей без жилья и денег. Вопрос должен решаться на уровне региональной и федеральной власти. Возможно, следует привлечь Корпорацию развития Пермского края».

«Пусть не напрямую через краевой бюджет, но власти должны вкладываться в строительство, чтобы люди получили свои квартиры», — считает депутат Законодательного собрания региона.