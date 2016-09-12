Пермские летающие лыжники были на Гран-При лучшими в российской команде

Очень значимые соревнования международного масштаба завершились в Чайковском — на пермской земле состязались спортсмены из 18 стран мира.

Правда, золота россиянам на прошедшем летнем Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина не досталось, но представитель Прикамья Евгений Климов оказался лучшим среди соотечественников, заняв 15 место. На первом — словенец Роберт Краньец.

Зато бронза среди женщин досталась российской прыгунье Ирине Аввакумовой, попавшей в национальную сборную после двух лет занятий в Пермском крае (2008-2009). Экс-пермячка уступила японке Саре Таканаси (золото) и немке Карин Фогт (серебро).

Кроме того, Прикамье на Гран-При представляли еще три спортсменки: Анастасия Баранникова, Ксения Каблукова и Глафира Носкова. А также, конечно же, болельщики, чайковцы, для которых состоявшиеся международные соревнования — уже третьи со времени начала работы центра «Снежинка».