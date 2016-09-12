Пермский край остался в аутсайдерах рейтинга регионов

С точки зрения устойчивости регионов Пермский край остался устойчиво неустойчивым, — примерно так можно коротко описать опубликованный Фондом «Петербургская политика» рейтинг за август 2016 года. Причем ни одно краевое событие не вошло в федеральный ТОП-30 как сколько-нибудь значимое.

Глава Прикамья замечен Фондом лишь: 1) в низкой активности в создании выборной повестки дня; 2) в низкой личной вовлечённости в продвижение «Единой России»; 3) в том, что одна из партий попыталась через суд снять его с выборов.

Пермский край завис в нижней половине списка субъектов Федерации с низкой устойчивостью: среди 17 аутсайдеров — на 9 месте. Показатель — 4,6 балла: такой же как в июле, и такой же как у Республики Коми.

Это хуже, чем, например, у Бурятии, Забайкалья и Калмыкии. Хотя, с другой стороны, лучше, чем у Кировской области, Северной Осетии и Дагестана. Впрочем, Вятка осталась позади исключительно из-за ареста губернатора.При изучении рейтинга Фонда «Петербургская политика» можно предположить, что место Прикамья могло быть и хуже, если бы в зачет пошло уголовное дело экс-замминистра спорта края Руслана Садченко и его преступной группы.

Но мошенничество при реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, о котором неоднократно писало «МВ», составители не посчитали, хотя увольнение арестованного по подозрению в другой афере министра информразвития и связи Евгения Балуева учли.

Впрочем, на сером фоне рейтинга Фонда «Петербургская политика» гораздо более выгодно смотрится ТОП-20 от компании «Медиалогия»: руководитель Пермского края после долгого отсутствия вернулся в списки губернаторов-блогеров и даже занял 17 место.

«Медиалогия» сообщает и причину успеха: глава Прикамья в своем блоге дал оценку работе нынешнего созыва Законодательного собрания региона — скоро депутатский корпус перевыберут.