Подряд в Добрянке за 1,7 млрд рублей получит «Фирма ИНТРЭК»

АО «Интер РАО-Электрогенерация» объявило тендер в формате закупки у единственного поставщика на строительство энергоблока ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС.

Стоимость подряда, который еще в декабре 2015 года решено было отдать московскому ООО «Фирма ИНТРЭК», составляет 1 млрд 711 млн 975 с половиной тысяч рублей. Компании предстоит выполнить комплекс общестроительных работ с поставкой вспомогательного оборудования. Договор с нею истекает 28 ноября 2017 года — до этого времени работы должны быть закончены.

Напомним, Пермская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1986 году и является по характеристикам четвертой на Урале. Три паросиловых энергоблока по 800 МВт, работающих на газе с Уренгоя и Ямбурга, выдают суммарную установленную мощность в 2400 МВт.