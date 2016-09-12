Пожар в пермской бане унес жизни супружеской пары

Пожар в садовом некоммерческом товариществе «Березка» в Кировском районе Перми на улице Ласьвинская уничтожил три дачных строения, в одном из которых погибла супружеская пара: мужчина 1978 года рождения и его 40-летняя жена.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт в 02:25, и на место выехали около 40 человек личного состава на 10 машинах. По прибытии они обнаружили, что пламя охватило три домика, в том числе баню. Именно с нее все началось, и как раз там после тушения огнеборцы и нашли два трупа.

Ликвидировать пожар полностью удалось лишь под утро — в 05:49. Предварительная его причина — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи из-за неправильной установки. Как выяснили дознаватели, хозяин затопил ее впервые, и ошибка при постройке стала роковой.