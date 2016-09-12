Прикамское ЖКХ показало за 6 месяцев полмиллиарда рублей убытков

За январь-июнь 2016 года предприятия ЖКХ Пермского края показали в отчетности суммарный доход в 40 млрд 257 млн 400 тысяч рублей. Расходы же на производство жилищно-коммунальных услуг — 40 млрд 728 млн 700 тысяч.

Итого, согласно данным, опубликованным Пермьстатом, убытки в этой сфере за полгода составили в целом по региону более 470 млн рублей. Тем не менее, коммунальщики продолжали работать не покладая рук и отпустили потребителям 67,5 млн кубометров холодной воды, из них 52,4 млн — населению, а также 11 млн м³ воды горячей, в том числе 1 млн — бюджетным организациям.

Наконец, количество поставленной тепловой энергии составило 11 млн 807,8 тысячи Гкал, из которых населению поступило 5 млн 417,4 тысячи.