Пролетарские банкоматы оказались налетчикам не по зубам

В очередной раз неизвестные злоумышленники попытались выпотрошить пермские банкоматы, но ушли ни с чем.

По информации портала «В курсе.ру», в ночь на 11 сентября преступному посягательству подверглись два денежных аппарата в микрорайоне Пролетарский — в правобережной части Дзержинского района краевого центра. Банкоматы на сей раз оказались не Сбербанка, а принадлежат ВТБ-24 и «СКБ-Банк» и стоят в круглосуточной столовой локомотивного дело в районе ж/д-станции Пермь-Сортировочная.

Предварительно известно, что в терминалы было загружено около 4 млн рублей, хотя добраться до купюр грабители не сумели. Вероятно, их спугнули посетители точки общепита.