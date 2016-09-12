Водители пермской «скорой» грозятся устроить забастовку из-за задержек зарплат

Водители двух подстанций Скорой помощи в Перми написали обращение в адрес прокурора Пермского края и губернатора с просьбой повлиять на их работодателя в связи с задержкой заработных плат. В противном случае они угрожают забастовкой.

Сотрудники компании «Эффективная система здравоохранения», работающие на подстанциях скорой помощи в Индустриальном и Дзержинском районах Перми в своем обращении сообщают, что задержки выплат начались летом, иногда они доходили до двух недель. Одновременно работодатель перестал платить премиальные и резко сократил авансы: «Сейчас аванс сократили до трех тыс. руб., хотя раньше выплачивали по 5-6 тысяч, и заставили подписать дополнительное соглашение об этом под угрозой увольнения», — говорится в письме.

«Просим вас обязать нашего работодателя прекратить это безобразие. В случае бездействия с вашей стороны мы будем вынуждены поддержать наших кировских коллег и объявить забастовку», — пишут водители Скорой помощи. Напомним, аналогичная ситуация сложилась в Кировской области, где транспортные услуги скорой помощи также предоставляет «Эффективная система здравоохранения». На прошлой неделе кировские водители заявили, что готовы устроить забастовку из-за долгов по зарплате.

Подписывать обращение пермские водители «скорой» не стали, опасаясь увольнения. «МВ» удалось связаться с одним из авторов письма:

— Я не знаю, что это – жадность или просто наплевательское отношение к людям. Раньше в среднем я получал 24 тыс. руб. в месяц. Теперь 17 тысяч, и те постоянно задерживают, — рассказал наш собеседник на условиях анонимности.

— Раньше в среднем я получал 24 тыс. руб. в месяц. Теперь 17 тысяч, и те постоянно задерживают

В беседе с URA.Ru гендиректор «Эффективной системы здравоохранения» Данил Барышников заявил, что ему ничего не известно о проблемах с выплатами зарплаты и письме губернатору. Добавить что-либо к этому комментарию он отказался.

Напомним, «Эффективная система здравоохранения» выиграла торги на право заключения договоров на оказание услуг транспорта для Пермской городской станции скорой медицинской помощи в конце прошлого года. По условиям контракта компания должна была выйти начать работу 25 февраля, но оказалась не готова к этому: у нее не хватало ни машин, ни водителей. В результате краевому минздраву пришлось обращаться за помощью к прежнему подрядчику. Нарушение условий договора не стало поводом для его разрыва.

Эта история стала поводом для заявления о возбуждении уголовного дела по признакам преступления коррупционной направленности в отношении экс-главы краевого минздрава Ольги Ковтун. Однако дело возбуждено не было. В конце августа после череды скандалов, сопровождавших весь период ее службы на этом посту, чиновница покинула краевое правительство.