117 кустов конопли вырастил главврач дома престарелых в Перми

К трем с половиной годам лишения свободы с содержанием в колонии общего режима приговорен 27-летний медик, исполнявший обязанности главного врача санаторного дома престарелых «Благолетие-2».

Как рассказали «МВ» в пресс-службе прокуратуры Пермского края, помимо того, что молодой человек трудился врачом в ООО «Милосердие.Про» и и.о. главврача в санатории для стариков, у него оставалось время и на занятия практической ботаникой. В съемной квартире он устроил оранжерею, где успешно выращивал наркосодержащую коноплю.

Когда правоохранители в апреле 2016 года задержали медика-коноплевода и провели у него обыск, то обнаружили 117 кустов растения и почти килограмм уже высушенной марихуаны, приготовленной для личного употребления.

Уголовное дело рассматривалось в Свердловском районном суде краевого центра, и мужчина был признан виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотик, и в незаконном изготовлении наркотика без цели сбыта.