70 тысяч хищных паукообразных прилетели в Пермь

Крупная партия хищных клещей фитосейлусов поступила в Пермский край через аэропорт Большое Савино — 70 тысяч членистоногих, внешне похожих на красных паучков.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе прикамского управления Россельхознадзора, паукообразные вида Phytoseiulus persimilis доставлены из Подмосковья в тепличный комплекс краевого центра как энтомофаги — поедающие вредителей флоры. В частности, других клещей — паутинных.

Но разводят фитосейлусов даже не в Московской области, а в Бельгии, и теперь западные клещи будут защищать пермские тепличные растения.