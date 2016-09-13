АСВ обнаружило крупную недостачу в НПФ «Стратегия»

Агентство по страхованию вкладов, которое занимается ликвидацией АО «Негосударственный фонд «Стратегия», обнародовало сведения о результатах инвентаризации имущества фонда.

Совокупная стоимость имущества по состоянию на дату введения процедуры принудительной ликвидации (20 апреля 2016) составляет 5,1 млрд руб., при этом стоимость имущества, фактически имеющегося в наличии, составила лишь 2,3 млрд руб. таким образом, общая сумма недостачи превышает 2,77 млрд руб.

«Основной объем недостачи приходится на имущество, переданное по договорам доверительного управления в ООО «Управляющая компания Магистраль», — говорится в сообщении Агентства.

Сейчас АСВ занимается поиском и возвратом имущества, выведенного перед аннулированием лицензии фонда, в том числе путем совершения незаконных сделок.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у популярного в Пермском крае негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» в марте. Его добровольными вкладчиками были 66 тысяч человек, а хранение обязательной части пенсии этому НПФ доверили 77 тысяч жителей Прикамья и других регионов. Вскоре после этого был задержан и оставлен под домашним арестом основной собственник фонда Петр Пьянков. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).